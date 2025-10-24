Acesf prepara os cemitérios municipais de Londrina para o Dia de Finados

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) de Londrina está intensificando o trabalho de limpeza, bem como capina, roçagem, poda e pintura nos 13 cemitérios municipais para o feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro.





Mais de 150 mil pessoas devem visitar os cemitérios municipais nesta data, sendo cinco na área urbana e oito distritais, tanto no domingo (2) do feriado quanto no sábado (1º). No dia 2 de novembro, os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 8h às 18h, com o apoio dos servidores para atendimento ao público.





O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, explicou que a limpeza dos cemitérios municipais é realizada de forma contínua, todos os dias. No entanto, nas semanas que antecedem o feriado de Finados, o movimento de visitantes e prestadores de serviço aumenta consideravelmente, o que eleva a geração de resíduos e demanda uma atuação mais intensa da Autarquia.





“A quantidade de resíduos é bastante alta, cerca de cinco toneladas são retiradas diariamente dos cemitérios. No Dia de Finados, toda a equipe da Acesf estará de plantão nos cemitérios municipais, orientando sobre o descarte correto de embalagens plásticas, ajudando na localização de jazigos e prestando informações aos visitantes”, destacou Deliberador.



