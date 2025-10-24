Acesf prepara os cemitérios municipais de Londrina para o Dia de Finados

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) de Londrina está intensificando o trabalho de limpeza, bem como capina, roçagem, poda e pintura nos 13 cemitérios municipais para o feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro.
Mais de 150 mil pessoas devem visitar os cemitérios municipais nesta data, sendo cinco na área urbana e oito distritais, tanto no domingo (2) do feriado quanto no sábado (1º). No dia 2 de novembro, os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 8h às 18h, com o apoio dos servidores para atendimento ao público.
O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, explicou que a limpeza dos cemitérios municipais é realizada de forma contínua, todos os dias. No entanto, nas semanas que antecedem o feriado de Finados, o movimento de visitantes e prestadores de serviço aumenta consideravelmente, o que eleva a geração de resíduos e demanda uma atuação mais intensa da Autarquia.
“A quantidade de resíduos é bastante alta, cerca de cinco toneladas são retiradas diariamente dos cemitérios. No Dia de Finados, toda a equipe da Acesf estará de plantão nos cemitérios municipais, orientando sobre o descarte correto de embalagens plásticas, ajudando na localização de jazigos e prestando informações aos visitantes”, destacou Deliberador.
A Acesf reforça para toda a população de Londrina que é permitida somente a colocação de vasos de flores naturais, sem a embalagem plástica que os envolve. As plantas artificiais são proibidas, pois elas podem acumular água parada, servindo como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Para o descarte adequado dos resíduos, lixeiras estarão disponíveis em todos os locais. A medida segue a Resolução Municipal nº 1/2011 e tem como objetivo evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
CONSULTA ONLINE ÀS SEPULTURAS
Para facilitar a visitação, a população pode consultar antecipadamente a localização exata dos jazigos pela internet. Para fazer a consulta, basta acessar o site da Acesf, clicar na aba “Serviços” e selecionar “Local de Sepultamento”, informando o nome completo da pessoa falecida. Outra alternativa é o serviço de georreferenciamento desenvolvido pelo Siglon (Sistema de Informação Geográfica de Londrina), que possibilita a busca pelo nome do falecido, data do óbito ou número da quadra do jazigo.
PRAZO PARA OBRAS
De acordo com a Acesf, reformas, construções ou reparos que necessitam do serviço de pedreiro poderão ser feitos até a próxima segunda-feira (27); trabalhos de pintura até terça-feira (28); e limpeza (com uso de água, sabão, pano, balde e vassoura), até quarta-feira (29).
As obras e reformas ficam proibidas entre 28 de outubro e 2 de novembro, conforme o artigo 82 da Lei Municipal nº 13.914/2024. As atividades poderão ser retomadas a partir do dia 3 de novembro.
MISSAS
Durante o feriado de Finados, serão realizadas missas nos cemitérios municipais. Confira os horários:
CEMITÉRIO, HORÁRIO E CELEBRANTE
Padre Anchieta, 08h30: Padre João
Jardim da Saudade, 15h: Padres da Zona Norte, todos juntos
João XXIII, 9h: Padre Fernando
São Pedro, 9h: Padre Daniel
Distrito de Paiquerê, 8h: Padre Sebastião Armando
Distrito de Irerê, 9h30: Padre Sebastião Armando
Distrito de Guaravera, 9h: (Missa na igreja)
Distrito de São Luiz, 9h: (Missa na igreja)
Distrito de Maravilha, 9h: Padre Dirceu
CEMITÉRIOS PARTICULARES
No Cemitério Parque das Alamandas, o monsenhor Bernardo Carmel Gafá fará a celebração às 10h, com horário de visitação das 8h às 18h.
No Crematorium Londrina, haverá cerimônia especial com Jonas Zanzini, às 10h, e o horário de visitação será das 8h às 18h.