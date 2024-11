Finados movimenta cemitérios de Londrina

As celebrações do Dia de Finados neste sábado (2), em Londrina, foram marcadas por missas e também homenagens reservadas. Desde a abertura dos portões dos cemitérios, às 7 horas, a circulação de pessoas foi intensa e contou com apoio de agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) para garantir a segurança de motoristas, pedestres e também a dos ambulantes. As visitas seguem até as 17 horas.





No Cemitério São Pedro, área central, muitos visitantes compraram flores na entrada e um dos pontos de comércio era o da família de Rômulo Romagnolli. Ele participou do edital de chamamento, é a primeira vez que atua como ambulante e demonstrou satisfação pela procura. Os crisântemos brancos são os mais procurados de acordo com os vendedores e cada vaso grande custava R$20. O pacote de velas, R$ 8.

Entre os itens que poderão ser comercializados estão flores naturais, velas, fósforos, água mineral, refrigerante em lata e sucos industrializados, previstos no Código de Posturas do Município (Lei n° 11.468/2011). Bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco, flores artificiais e artesanais estão proibidos.





A médica Heloisa Nakamura cuida com muito asseio da capela reservada a sua família. Todas as semanas, faz a troca das flores, limpa e dedica momentos de oração. No jazigo estão seu pai e avós. "Desde 1955 mantemos e como eu moro mais perto e no momento minha mãe está acamada, sou a que mais venho". Nakamura explica que o hábito da mãe segue renovado e no Dia de Finados não poderia ser diferente.

LUGAR DE SENTIMENTO





Vizinha ao cemitério, Lúcia Vitor Ramos atua como zeladora particular dos jazigos. Embora todas as unidades de sua responsabilidade estejam em ordem, ela preferiu dar uma conferida na situação neste Dia de Finados. "Por causa da chuva, preferi vir e passar um rodinho porque fica melhor para as famílias".





