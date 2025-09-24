Flávia defende criação de comissão na Câmara de Londrina: 'Nada a esconder'

A vereadora Flávia Cabral (PP), líder do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML (Câmara Municipal de Londrina), defendeu na sessão de terça-feira (23) a criação da CE (Comissão Especial) para acompanhar as instituições de assistência social e de acolhimento da cidade.





O pedido partiu da vereadora Paula Vicente (PT) e recebeu apoio de 15 parlamentares, incluindo a base governista no Legislativo. Foram contrários os vereadores Emanoel (Republicanos), Jessicão (PP) e Michele Thomazinho (PL). A CE foi proposta após a notícia de que a Casa do Bom Samaritano fechará as portas.

Depois da aprovação do requerimento, Jessicão criticou em plenário a base de Tiago, dizendo que havia dado "um presente" para a oposição, já que Paula será a presidente. “Ganhou uma comissão para sangrar a Assistência Social e a secretária [Marisol Chiesa]”, disparou.





Flávia Cabral justificou seu voto favorável. “Não temos, enquanto legisladores e enquanto representação do Executivo, nada a esconder”, afirmou.

Ela destacou a importância de “conhecer as dores das instituições, entendê-las, acompanhá-las e trabalhar para termos efetividade, antecipação de problemas e para que não percamos mais nenhuma instituição”.

Paula Vicente, por sua vez, garantiu que não fará “oposição cega” na condução da CE e reforçou que tanto oposição quanto governo querem “o bem de Londrina”.



