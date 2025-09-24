Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Política

Flávia defende criação de comissão na Câmara de Londrina: 'Nada a esconder'

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
24 set 2025 às 16:50

Compartilhar notícia

Foto: Fernando Cremonez/CML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A vereadora Flávia Cabral (PP), líder do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML (Câmara Municipal de Londrina), defendeu na sessão de terça-feira (23) a criação da CE (Comissão Especial) para acompanhar as instituições de assistência social e de acolhimento da cidade.


O pedido partiu da vereadora Paula Vicente (PT) e recebeu apoio de 15 parlamentares, incluindo a base governista no Legislativo. Foram contrários os vereadores Emanoel (Republicanos), Jessicão (PP) e Michele Thomazinho (PL). A CE foi proposta após a notícia de que a Casa do Bom Samaritano fechará as portas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Depois da aprovação do requerimento, Jessicão criticou em plenário a base de Tiago, dizendo que havia dado "um presente" para a oposição, já que Paula será a presidente. “Ganhou uma comissão para sangrar a Assistência Social e a secretária [Marisol Chiesa]”, disparou.


Flávia Cabral justificou seu voto favorável. “Não temos, enquanto legisladores e enquanto representação do Executivo, nada a esconder”, afirmou.

Publicidade


Ela destacou a importância de “conhecer as dores das instituições, entendê-las, acompanhá-las e trabalhar para termos efetividade, antecipação de problemas e para que não percamos mais nenhuma instituição”.

Publicidade


Paula Vicente, por sua vez, garantiu que não fará “oposição cega” na condução da CE e reforçou que tanto oposição quanto governo querem “o bem de Londrina”.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Douglas Kuspiosz - Grupo Folha

Por Douglas Kuspiosz - Grupo Folha.

Flávia Cabral Câmara Municipal de Londrina Comissão Especial Assistência Social Tiago Amaral Jessicão Política Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas