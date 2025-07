Flores do Campo receberá linha de ônibus após quase 10 anos de reivindicações

Constituído há quase 10 anos, o Conjunto Flores do Campo (Zona Norte) nunca teve uma linha exclusiva do transporte público coletivo. A partir da próxima segunda-feira (28), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) colocará em operação a linha 447, que vai interligar o bairro até o Terminal do Milton Gavetti.

A nova linha vai disponibilizar 21 horários de saídas do bairro para o Milton Gavetti e outros 20 horários no sentido oposto. “Esta nova linha vai passar pela rua principal do Flores do Campo, onde reside a maioria dos moradores e era uma reivindicação antiga da população”, frisou Moacir Morais, gerente Operacional de Transportes da CMTU. “O primeiro horário da linha vai sair do Flores do Campo às 05h15 e o último horário às 20h03. Do Terminal do Milton Gavetti para o bairro o primeiro horário será às 05h50 e o último às 19h45. Iniciaremos com estes horários e vamos avaliar após o início do serviço a necessidade de acrescentar novos horários”, complementou. A linha 447 vai operar também aos sábados, domingos e feriados.

Durante esta sexta-feira (25) as equipes da CMTU trabalharam no Flores do Campo nas instalação dos pontos de ônibus que serão utilizados pelos moradores nesta nova linha.





Melhorias

Na última semana, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação), promoveu melhorias nas ruas do assentamento com a colocação de moledo para estabilizar o solo e melhorar o acesso nas vias, especialmente em dias de chuva, devido ao acúmulo de barro. A medida era necessária porque muitos estudantes têm dificuldades para se deslocar até a escola, por conta da lama, assim como os trabalhadores, para chegar até seus locais de trabalho.





Alterações

Recentemente, a CMTU fez mudanças em 110 linhas do transporte público coletivo de Londrina, o que gerou um acréscimo de 483 partidas por dia nas linhas atendidas, aumentando a oferta de horários e itinerários aos usuários. Atualmente o transporte coletivo de Londrina conta com 190 linhas e 385 veículos, todos 100% adaptados para acessibilidade. Mais da metade da frota londrinense possui ar-condicionado.





