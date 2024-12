Folha de Londrina conquista segundo lugar no Prêmio Apre Florestas de Jornalismo

A reportagem "Madeira na construção é alternativa renovável e sustentável", da repórter Jessica Sabbadini, publicada pela Folha de Londrina em 7 de agosto, conquistou a 2ª colocação no Prêmio Apre Florestas de Jornalismo. O anúncio dos vencedores foi feito na última sexta-feira (30), no Maggiore Eventos, em Curitiba.





O prêmio é promovido pela Apre (Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal), com o tema central “O futuro sustentável está nas florestas plantadas”. O objetivo foi estimular a cobertura jornalística de qualidade relacionada ao setor de florestas plantadas do Paraná, reforçando a importância do segmento para a economia do estado e os benefícios sociais e ambientais gerados.

A primeira colocação ficou com a Francielly Azevedo e com o Lucas Sarzi, do Portal Banda B, e o terceiro com a jornalista Adriana Brum, do jornal Gazeto do Povo.







A produção de Jessica Sabbadini fala sobre a utilização da madeira na construção. "A gente sempre teve uma relação muito próxima com a madeira, já que ela foi muito utilizada para a construção de casas, mas, com o tempo, foi perdendo espaço para a alvenaria. O Paraná é responsável por 25% de toda a madeira produzida no Brasil, então surgiu a ideia de abordar o potencial que o estado tem para despontar nesse setor, sendo o protagonista de uma revolução na construção civil, afirmou a jornalista.





"A madeira é renovável e sequestra o dióxido de carbono, então, do ponto de vista ambiental, é um material excelente. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa pensar no meio ambiente e encontrar soluções mais sustentáveis. E a madeira vem nesse sentido".





