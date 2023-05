Folha de Londrina e UEL promovem VestibaFest nesta quinta-feira, no aterro do Igapó

A celebração do resultado do Vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem data, hora e local para acontecer.





A 14ª edição do VestibaFest será nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, no aterro do Lago Igapó 2, na zona sul. O evento é organizado pelo Grupo Folha e pela UEL, e tem patrocínio dos colégios Maxi, Universitário e Sigma.

Durante a festa serão distribuídos, pontualmente às 12h, 1,5 mil exemplares daFolha de Londrina com a relação de candidatos aprovados na primeira chamada.





A programação também conta com animador de palco e um DJ, além do sorteio de brindes.

O gerente comercial da FOLHA, Carlos Maistro, conta que o intuito é proporcionar um ambiente atrativo para que todos recebam o resultado da melhor forma possível.





“O principal objetivo mesmo é ter o jornal, verificar se seu nome está na relação de aprovados. É proporcionar uma animação, uma descontração com amigos e familiares. A festa é toda deles, e nós temos uma estrutura para que todos possam aproveitar ao máximo”, explica Maistro.

“A FOLHA, junto com a UEL, faz um local com toda a segurança. E atrai os principais colégios de Londrina, que estarão lá para receber seus alunos.”





A expectativa da organização é que mil pessoas participem do VestibaFest. Trata-se da celebração de um importante momento na vida dos candidatos e a valorização do jornal impresso.





