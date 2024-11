Forças de segurança e Acil discutem intensificação no policiamento para o LondriNatal

A Polícia Militar e a Guarda Municipal reuniram-se com comerciantes e moradores nesta segunda-feira (25), na Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), para informar como será feita a segurança no período do LondriNatal, quando as lojas ficarão abertas até às 22 horas. A reunião foi coordenada por Angelo Pamplona, presidente da Acil, e teve a participação do tenente-coronel Ricardo Eguedis (5º Batalhão da Polícia Militar), tenente-coronel Pedro Ramos (secretário de Defesa Social), da vereadora Jessicão (integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Londrina), de comerciantes e moradores.





Com uma série de operações previstas a partir do dia 2 de dezembro, a Polícia Militar pretende intensificar o policiamento ostensivo. “Existe uma grande preocupação por parte da Polícia Militar e da própria Secretaria de Segurança Pública com referência ao final de ano, quando temos maior quantidade de dinheiro circulando com a entrada do 13º salário e muitas pessoas andam na rua com o horário estendido do comércio. Nós vamos fazer várias ações, sejam preventivas ou repressivas, para a garantia da segurança”, ressaltou o tenente-coronel Ricardo Eguedis.

Secretário de Defesa Social, o tenente-coronel Pedro Ramos também destacou a atuação da Guarda Municipal neste período de celebração. “A gente consegue contribuir para a segurança pública nessas áreas de comércio, que não é originalmente atribuição da Guarda Municipal. Mas a gente vai para o Calçadão e para as praças exatamente para colaborar com a presença preventiva. Nós vamos aumentar a quantidade de viaturas e de guardas nesses locais e esperamos, com isso, dar mais tranquilidade não só para o comerciante, mas para as pessoas que vierem fazer compras, principalmente nesse horário noturno”.





A Acil reconheceu que o trabalho realizado pelas forças de segurança está em consonância com as expectativas dos comerciantes: “A reunião foi realizada para entendermos as estratégias da PM e da GM para o período do LondriNatal, quando as lojas estarão abertas até mais tarde. A intenção é conseguir um reforço para evitar alguns incidentes que vêm ocorrendo, especialmente com as lojas de rua. A PM e a GM já têm uma programação para esta época e são sempre muito solícitas em relação às demandas que envolvem o comércio e a prestação de serviços. Tratamos de alguns temas difíceis, como as pessoas em situação de rua, e da segurança em geral. E constatamos que há um alinhamento entre as necessidades dos comerciantes e o trabalho que as forças de segurança vêm fazendo com bastante dedicação”, destacou Angelo Pamplona, presidente da Acil.

LondriNatal





O LondriNatal será entre os dias 5 e 23 de dezembro com diversas atrações culturais. A Casinha do Papai Noel, coordenada pela Acil, será instalada na Praça Gabriel Martins, no Calçadão, e receberá o público a partir do dia 5.





Horário do Comércio

O comércio de rua vai funcionar até às 22 horas a partir do dia 5 de dezembro. Nos sábados (7, 14 e 21), as lojas vão abrir até às 21 horas. Na véspera de Natal, o comércio funcionará até às 17 horas. (Com informações da Acil)