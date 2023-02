Frequentadores relatam mal-estar após comerem no RU da UEL

Alunos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) relataram ter sentido mal-estar após comerem no RU (Restaurante Universitário), na semana passada. A notícia correu nos últimos dias em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.





Segundo os alunos, o problema de saúde aconteceu entre quarta (1) e sexta-feira (3).

Um aluno de medicina veterinária almoçou no RU quatro dias na semana passada, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, ele não esteve no restaurante, mas começou a sentir-se mal, com vômito e diarreia.





O estudante não tem ideia do que debilitou sua saúde, mas comentou que em um dos dias, chegou a notar um sabor estranho na carne de porco e achou que o ponto de cozimento não estava adequado. “A carne não estava legal e eu nem terminei de comer.”

Nas redes sociais, houve alunos questionando a qualidade da água, mas ele disse que não bebeu da água servida no RU, embora tenha consumido suco.





O estudante não chegou a procurar um médico, mas neste domingo (5), quando conversou com a FOLHA, ainda não havia se recuperado completamente. “Estou meio preocupado de comer lá amanhã (segunda-feira) porque pelo próprio problema que eu estou, acho melhor comer uma comida mais leve."

Outra aluna, também do curso de medicina veterinária, esteve apenas um dia no RU na semana passada, na segunda-feira. No dia seguinte, ela teve muita náusea, azia e diarreia.





"Não cheguei a vomitar, a diarreia durou só um dia, mas depois meu intestino ficou bem desregulado. Ao longo da semana, fui voltando ao normal, mas ainda estou me recuperando. Não voltei a almoçar no RU porque não estava conseguindo almoçar nos outros dias. A barriga estava pesada e me sentia indisposta", contou.





