Funcionários da Londrisul votam pela continuidade da greve em Londrina

Trabalhadores da Londrisul votaram na manhã desta quinta-feira (3) por continuar com a greve no transporte coletivo em Londrina. A empresa é responsável por 35% do serviço de transporte coletivo em Londrina.



Participaram da assembleia na garagem da empresa 148 funcionários. Votaram por seguir de braços cruzados 95 pessoas, enquanto que 54 sinalizaram que gostariam de voltar ao trabalho. Um voto foi anulado.

A votação em frente à TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) acontece em instantes.







