Funcionários do SAMU de Londrina prestam homenagem ao mascote Samuzinho

Se você passasse em frente a qualquer uma das base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Londrina, tanto a antiga quanto a nova, encontraria um funcionário diferente: um trabalhador de quatro patas, um focinho e muito amor para dar, esse era o vira-lata preto e caramelo Samuzinho, adotado como mascote pela equipe do SAMU em 2011.





Na última quinta-feira (22), Samuzinho que já estava idoso e tinha problemas de audição e visão, não escutou quando um carro se aproximou, foi atropelado e morreu na hora.

A partida inesperada do pet querido pegou a equipe de surpresa. Foram 14 anos de convivência com Samuzinho. O Vira-latinha tinha até mesmo um crachá de identificação: AUdministrador de pátio AUposentado.





Em meio a muita emoção, relembraram momentos marcantes ao lado do pequeno companheiro. “Ele era nossa alegria. Às vezes, chegávamos fisicamente e emocionalmente cansados de uma ocorrência, e ele estava lá, nos enchendo de felicidade”, comenta uma das socorrista do SAMU que estava no local.





