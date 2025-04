Furto de cabos elétricos pode afetar abastecimento de água em Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, na madrugada deste domingo (13), houve o furto de cabos elétricos e danos no Centro de Reservação Maria Lúcia, em Londrina. Por causa disto, pode ocorrer falta de água nos parques industriais Horácio Sabino e Nishi 1 e 2; nos jardins Rosicler, Maria Lucia, Leste Oeste; São Francisco de Assis, Santa Rita e Residencial Santa Rita 1 ao 7, e no Conjunto Habitacional Morumbi. Os bairros estão localizados na zona oeste.





Os reparos devem terminar por volta das 20h e a normalização do abastecimento está prevista para o fim da noite.

A orientação é evitar desperdícios e priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br