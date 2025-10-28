Furtos no cemitério Jardim da Saudade de Londrina preocupam a Acesf

O que era para ser um local de descanso e de recordação das memórias e lembranças vividas com entes queridos, os cemitérios vêm se tornando alvo de vândalos que buscam obter vantagens ao violar túmulos.

De acordo com balanço da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), ao menos 70 túmulos foram violados no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Norte, nos últimos dois meses.

O superintendente da Acesf Péricles Deliberador disse que a administração registrou boletins de ocorrência de todos os furtos, assim como também orientou à população a fazer o registro.





Ao caminhar pelo cemitério, é possível encontrar diversos túmulos que tiveram alguma peça furtada, já que as marcas da cola não deixam dúvidas. Nomes, fotos e um pouco da história de cada um é levada embora e vendida no comércio ilegal.





Para evitar passar por esse tipo de situação, o aposentado Matheus Faria, 76, optou por utilizar um material diferente do cobre nas placas de identificação no jazigo da esposa, mãe e pai. “Pelo menos eles não pegam porque não tem valor para eles”, afirma. O que ele mais lamenta é o fato de saber que algumas pessoas têm coragem de furtar túmulos no cemitério. “A gente queria fazer alguma coisa bonita, mas se coloca eles levam embora”, complementa.

O pedreiro Juari José de Oliveira, 46, disse que as peças do túmulo da vizinha foram furtadas há pouco tempo. No jazigo da mãe, que faleceu no final de julho, ele optou por colocar placas de cobre, mas fica com receio de que o mesmo aconteça ali. “Não é barato, então para a gente é um desconforto”, explica, opinando que muitos acabam deixando o túmulo o mais simples possível para evitar possíveis furtos.



