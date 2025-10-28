Furtos no cemitério Jardim da Saudade de Londrina preocupam a Acesf

O que era para ser um local de descanso e de recordação das memórias e lembranças vividas com entes queridos, os cemitérios vêm se tornando alvo de vândalos que buscam obter vantagens ao violar túmulos.
De acordo com balanço da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), ao menos 70 túmulos foram violados no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Norte, nos últimos dois meses.
O superintendente da Acesf Péricles Deliberador disse que a administração registrou boletins de ocorrência de todos os furtos, assim como também orientou à população a fazer o registro.
Ao caminhar pelo cemitério, é possível encontrar diversos túmulos que tiveram alguma peça furtada, já que as marcas da cola não deixam dúvidas. Nomes, fotos e um pouco da história de cada um é levada embora e vendida no comércio ilegal.
Para evitar passar por esse tipo de situação, o aposentado Matheus Faria, 76, optou por utilizar um material diferente do cobre nas placas de identificação no jazigo da esposa, mãe e pai. “Pelo menos eles não pegam porque não tem valor para eles”, afirma. O que ele mais lamenta é o fato de saber que algumas pessoas têm coragem de furtar túmulos no cemitério. “A gente queria fazer alguma coisa bonita, mas se coloca eles levam embora”, complementa.
O pedreiro Juari José de Oliveira, 46, disse que as peças do túmulo da vizinha foram furtadas há pouco tempo. No jazigo da mãe, que faleceu no final de julho, ele optou por colocar placas de cobre, mas fica com receio de que o mesmo aconteça ali. “Não é barato, então para a gente é um desconforto”, explica, opinando que muitos acabam deixando o túmulo o mais simples possível para evitar possíveis furtos.
Deliberador explica que a GM (Guarda Municipal) de Londrina faz a fiscalização de todos os cinco cemitérios urbanos e dos oito localizados nos distritos, inclusive no período noturno, sendo que os agentes têm a chave para poder acessar os espaços mesmo quando estão fechados. “Todos os dias eles fazem a movimentação necessária em todos os cemitérios”, afirma.
Até o momento, o único cemitério que conta com sistema de monitoramento por câmeras de segurança é o São Pedro, na região central, mas a expectativa, de acordo com Deliberador, é de que câmeras também sejam instaladas nos demais no ano que vem. Os equipamentos têm ligação direta com a central de monitoramento da GM.
Ele ressalta que um dos principais problemas relacionados a esse tipo de furto são os receptadores, ou seja, quem compra as peças. “Se não existisse essas pessoas, ninguém furtaria”, opina. Os alvos dos criminosos são aquelas peças de cobre onde são colocados o nome, as informações de falecimento e fotos. O quilo desse material pode passar dos R$ 100 em alguns casos.
Nos casos em que as peças são recuperadas pela polícia, os familiares são comunicados e podem optar por recolocar as placas. O superintendente explica que a ação dos criminosos é muito rápida: durante o dia, eles retiram e escondem as peças e, à noite, retornam para buscar. O Jardim da Saudade tem mais de 125 mil metros quadrados e o muro tem mais de dois metros de altura.
Deliberador explica que muitas pessoas vêm deixando de utilizar o material nos jazigos por conta desse tipo de crime. Além disso, as famílias ficam abaladas ao saberem do furto, já que é uma violação à memória dos entes falecidos. “Mexe com a história da família”, afirma.
No São Pedro, os furtos diminuíram consideravelmente com a instalação das câmeras, aponta Péricles Deliberador, mas alguns casos ainda são registrados. O cenário é o mesmo nos demais cemitérios, com furtos pontuais, sendo que o caso mais alarmante é o do Jardim da Saudade.
Ele ressalta que é necessário avançar em uma investigação pós-furto por parte da Polícia Civil, principalmente envolvendo os receptadores do material. Segundo ele, a GM prendeu em flagrante alguns criminosos nas últimas semanas, mas foram liberados dias depois pela Justiça. “Eles estão na rua e continuam furtando”, lamenta.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal e aguarda um posicionamento.