Gaeco investiga a venda de cosméticos falsificados em Londrina

O núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Dalila nesta quinta-feira (02) para apurar a comercialização de cosméticos falsificados na cidade. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais vinculados ao grupo investigado.





O delegado Ricardo Jorge Rocha Pereira Filho, do Gaeco, explica que as investigações começaram após a L’Oréal, uma multinacional voltada ao segmento de beleza, ter comunicado formalmente às autoridades, através de uma notícia-crime, que clientes estavam reclamando da compra de produtos para cabelo falsificados.

Segundo ele, a investigação levou a até cinco empresas ligadas a um mesmo grupo que atuavam a partir de Londrina com a fabricação e venda dos produtos falsificados em cinco lojas virtuais. A investigação vai apontar se os produtos falsificados também eram vendidos em uma loja física em Londrina.





Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos os celulares dos investigados e rótulos e produtos ligados à marca. O delegado aponta que os cosméticos devem ser falsificados e agora vão passar pela perícia para identificar os componentes. De acordo com as imagens divulgadas pelo Gaeco, dentre os produtos estão shampoos, condicionadores e máscaras para cabelo de linhas famosas da L’Oréal, como Absolut Repair, Inforcer e Vitamino Color.

