Novo golpe em Londrina: 'falsos advogados' vitimaram quase 60 pessoas no município

Os londrinenses têm um novo golpe para se preocupar. Trata-se do "golpe do falso advogado", que vitimou pelo menos 58 pessoas no município, de acordo com informações repassadas pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O prejuízo no Brasil é bilionário e ainda não foi contabilizado no estado do Paraná, onde mais de mil casos foram registrados.





Segundo o presidente da OAB em Londrina, Mário Xavier, os números devem ser maiores, pois muitas vítimas não denunciam os crimes por vergonha ou medo. A prática, diz ele, faz parte de uma nova estratégia dos golpistas, que apostavam em outras "modalidades" já conhecidas pela população.

Publicidade

Publicidade





"Os estelionatários sempre tentam uma forma nova de cometer crimes. Nós vínhamos de outros tipos de golpes, como o do falso sequestro. Esse agora é muito mais elaborado, porque eles têm acesso a documentos públicos e colocam fotos de advogados em números de WhatsApp. Com dados reais dos processos, ligam para o cliente e proporcionam uma verossimilhança do caso real", explica.





Para conter o "surto" do novo golpe, a OAB criou uma comissão específica para lidar com a situação. De acordo com Xavier, os casos estão sendo centralizados em Curitiba e acompanhados pela Polícia Civil.

Publicidade





"Essa comissão de inteligência visa esclarecer e orientar advogados e sociedade em geral para atuar de forma firme, acompanhando a polícia e as autoridades para cobrar a punição e a investigação desses casos. Diversas pessoas foram presas, inclusive uma quadrilha", relata.





Publicidade

Golpe complexo, mas fácil





Xavier salienta que o golpe é complexo, pois os criminosos aparecem munidos de diversas informações, mas fácil de ser executado, pois os dados públicos ficam disponíveis em sites de buscas processuais.

Publicidade





"É um golpe que está se espalhando bastante pela facilidade. A gente precisa não só se unir e investigar, mas atuar na origem do golpe e na maneira que eles têm acesso às informações do processo", diz.





Segundo o presidente da OAB, os golpistas não procuram vítimas específicas, mas abrem os sites de buscas para encontrar qualquer pessoa em potencial.

Publicidade





"A vítima do golpe é qualquer um que tenha processo. Nos sites de buscas processuais, como JusBrasil e Escavador, em qualquer nome pesquisado vai aparecer o número do processo e do que ele se trata. Com isso, eles buscam o nome do advogado e, em seguida, a foto nas redes sociais."





O que fazer para se proteger?

Publicidade





A OAB criou duas cartilhas com dicas para advogados e clientes não caírem nos golpes. "É importante que, na contratação, o advogado indique o canal oficial de comunicação para o cliente saber que é só aquele contato que vai falar com ele. O cliente também deve falar pessoalmente com o advogado ou pedir uma videochamada. É importante destacar, acima de tudo, que não é normal adiantamento de valores", afirma Xavier.





Ligue para o banco

Publicidade





Caso o golpe seja concretizado, a solução, diz o presidente da OAB, é entrar em contato com o banco. "Tem que ligar imediatamente para o banco, contar que caiu num golpe e acionar o MED (Mecanismo Especial de Devolução) para tentar o estorno dos valores."





Registros





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Para auxiliar no registro dos casos, a OAB Paraná possui um canal exclusivo no endereço denuncia.oabpr.org.br, onde os advogados podem registrar tentativas de golpe. No entanto, é essencial também o registro de um Boletim de Ocorrência, especialmente após a concretização do crime. Com base nessas informações, a Polícia Civil tem atuado na tentativa de coibir essas práticas.