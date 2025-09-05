Governo do Estado anuncia investimento de mais de R$ 20 milhões na saúde em Londrina

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) anunciou, nesta sexta-feira (5), um investimento de R$ 20,7 milhões na saúde de Londrina. Os recursos serão distribuídos entre os projetos da nova sede da 17ª Regional de Saúde e da reforma do CAPS III (Centro de Atendimento Psicossocial) e para equipar as unidades dos PAMs (Pronto Atendimento Municipal) que estão sendo construídas nas Zonas Norte, Leste e Sul.





A 17ª Regional de Saúde presta assistência a 20 municípios da macrorregião norte, um público de cerca de um milhão de habitantes. Atualmente, o órgão estadual está distribuído em cinco endereços na cidade. Os espaços são alugados e custam ao Estado em torno de R$ 40 mil mensais.

O novo espaço, localizado próximo ao HU (Hospital Universitário), pertencia à União e foi doado ao estado do Paraná. Com os R$ 7 milhões, será feita a reforma e a ampliação do prédio já existente, uma área total de 2,3 mil metros quadrados. “Toda a área administrativa da 17ª Regional de Saúde vai para lá. (O imóvel onde está hoje) era um prédio de apartamentos que está temporário há 18, 19 anos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Além de estar em um lugar que não é o ideal, nós ainda pagamos muito caro.”

Segundo ele, a licitação já foi feita e nesta quinta-feira foi assinada a ordem de serviço. O prazo inicial previsto para a entrega da obra é de 300 dias. “Mas vamos e convenhamos, pode atrasar. Se ficar em um ano, um ano e dois meses, vai ser uma obra cumprida dentro de um prazo bacana”, afirmou.

O secretário informou ainda que na próxima terça-feira (9) representantes do governo do Estado e do Patrimônio da União reúnem-se para tratar da cessão dos barracões do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizados atrás do imóvel onde irá funcionar a nova sede da 17ª Regional de Saúde. “Queremos levar para lá a CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), que está perto do Parque Ney Braga, a farmácia e queremos resolver outras situações também de logística da 17ª Regional.”

A intenção do governo do Estado é conseguir a cessão de uso dos barracões por um período longo, de 20 a 30 anos, que seria o primeiro passo para uma futura doação.

