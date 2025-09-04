Governo do PR vai duplicar Avenida Saul Elkind em nova Cidade Industrial de Londrina

O governo do Estado irá duplicar duas importantes vias de Londrina. O governador Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (4), durante a entrega da PR-445 em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), a licitação para obras de duplicação da Avenida Saul Elkind e da Rua Joni Belai Aguiar, totalizando 5,77 quilômetros e investimentos de R$ 28,4 milhões, sendo R$ 27 milhões do Estado a fundo perdido, e o restante de contrapartida municipal.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Estamos dando início à licitação da duplicação da Avenida Saul Elkind, uma das mais importantes de Londrina, que atenderá também Cambé. São cidades conurbadas que precisam planejar juntas o futuro, e essa obra, que também atenderá o futuro distrito industrial de Londrina, contribuirá significativamente para trazer mais desenvolvimento para todo o Norte do Paraná”, destacou Ratinho Junior.









'Atrair novas indústrias'

Publicidade





A duplicação das duas vias beneficiará a futura Cidade Industrial de Londrina, localizada no prolongamento da Avenida Saul Elkind, com obras em andamento e participação do governo do Estado. O objetivo é incentivar a instalação de novas indústrias na cidade, ampliando a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) municipal, que hoje é formado majoritariamente pelos setores de comércio e serviços.

Publicidade

A Secretaria de Estado das Cidades (Secid) é a responsável pelo repasse dos recursos. O Paranacidade, serviço social autônomo vinculado à pasta, fará o acompanhamento dos serviços.





“A duplicação era um compromisso do governador para garantir a mobilidade nesse novo eixo da maior avenida de Londrina. A região Norte da cidade concentra um quarto da população e, agora, terá essa conexão com Cambé e com o novo centro industrial projetado para aquela área. É um compromisso pensando no futuro da região, da cidade, para entregar mais comodidade, conforto e segurança à população”, afirmou o secretário das Cidades, Guto Silva.

Publicidade





Estão incluídos no pacote a pavimentação das vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em uma área de 56,2 mil metros quadrados, serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública e ensaios de controle tecnológico.

Publicidade





A Avenida Saul Elkind será duplicada entre a rodovia PR-445, próximo ao limite com Cambé, até a Rua Luiz Leoni, em um total de 5,2 km. Já a Rua Joni Belai Aguiar terá os serviços concentrados em cerca de 650 metros entre a Avenida Saul Elkind e a Rua Primo Campana.





'Conquista histórica'

Publicidade





O prefeito Tiago Amaral destacou que com a duplicação da via ela se tornará a principal ligação da região Norte até a PR-445. “Estamos publicando hoje o edital de licitação para contratar a empresa que fará a obra. A Saul Elkind é a maior avenida da cidade e com o metro quadrado mais valorizado da região. A duplicação vai conectar toda a região Norte de Londrina, além de facilitar o acesso a Cambé e à PR-445, que é um dos principais eixos de ligação entre as cidades”, afirmou.





“Atualmente, quem sai da região Norte e precisa ir ao centro muitas vezes prefere pegar a PR-445, mas nos horários de pico, com pista simples e muito caminhão, o trânsito fica congestionado. Com a duplicação, será um avanço enorme, inclusive para a área industrial. Sem dúvida é uma conquista histórica para Londrina e todo o Norte do Paraná”, acrescentou o prefeito.

Publicidade





O governo do Paraná está apoiando a implantação da Cidade Industrial de Londrina, na Zona Norte, com investimento de R$ 37,9 milhões em uma área total de 395 mil metros quadrados, com 90 lotes. Os trabalhos incluem serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação CBUQ, serviços de urbanização, redes de água e esgoto, iluminação pública, ensaios tecnológicos e serviços complementares.





O empreendimento oferece alguns atrativos, como a proximidade com postos de combustíveis, faixas verdes aos fundos e no miolo do terreno, e o formato em loteamento fechado para garantir e inspirar segurança e economia, num sistema de gestão compartilhada. Estima-se que ao menos 10 mil empregos sejam gerados no novo loteamento industrial. De acordo com a última medição, de junho deste ano, já foram executados 74,61% das obras.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.