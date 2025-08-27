Gramado do Estádio do Café começa a receber serviços de manutenção em Londrina

O gramado do Estádio do Café, um dos principais espaços esportivos do município, começou a receber serviços de manutenção pela Prefeitura de Londrina na última segunda-feira (25). Os procedimentos incluem cuidados de pulverização para controle de pragas, corte vertical e limpeza, descompactação e aeração do solo, preparo do solo, adubação e irrigação.





A empresa responsável e vencedora da licitação é a Grasstecno Gramados, contratada com um custo anual de R$ 68 mil. O pacote é para serviços com execução semestral, e, sendo assim, haverá duas parcelas iguais de R$ 34 mil.





O engenheiro agrônomo da Grasstecno, Denis Renaux, descreveu as intervenções que serão realizadas no gramado. “Primeiramente, aplicamos um veneno para ajudar no controle de pragas. Após isso, será feito o corte vertical, utilizando uma máquina específica para retirar a grama acolchoada. Posteriormente, vem a descompactação e a aeração do solo, processos que aumentam a permeabilidade e favorecem o desenvolvimento do gramado. Também serão executados processos de adubação em toda a área e aplicaremos, ainda, uma cobertura de areia, que vai ajudar a regularizar o piso”, informou.

O diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina, Vilmar Caus, o Mazinho, destacou os motivos que levaram à escolha da empresa que executará o serviço. “Em 2015, foi feita a reforma do estádio e a reforma do gramado, e esta é a mesma empresa que está vindo para fazer essa nova manutenção. Eles são especialistas com cuidados de grama, essa forma de tratá-la, de recuperar, tirar essas pragas, adubar, entre outros trabalhos. Então, nesse quesito estamos bem servidos e esperamos que seja feita uma boa recuperação e que tenhamos condições de manter o campo de forma que seja possível praticar futebol de forma adequada”, frisou.





