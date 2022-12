Grupo serve almoço de Natal para famílias em situação de vulnerabilidade social e de rua

É uma rotina sagrada. Enquanto muitos estão indo dormir após a ceia de Natal, o corretor de seguros Amauri Santos está acordando para começar a preparar o tradicional almoço natalino que é servido no salão da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Siam, na zona leste de Londrina. “O Natal sem esse ato seria vazio”, resumiu.





Publicidade

Publicidade

O evento ocorre há 43 anos e é organizado pela FAC (Fraternidade Ajuda Cristã). Na manhã deste domingo (25), cerca de 25 voluntários de diferentes denominações religiosas se dividiam em várias frentes para poder produzir até 400 pratos de comida, que serão servidos a pessoas em situação de rua, famílias carentes de bairros próximos e indígenas.





O cardápio é especial: churrasco, frango assado, arroz, maionese, farofa e macarronada.



Publicidade





Quem comanda a cozinha há 31 anos é Gelson Ailton Gil. O corre-corre lembra o de uma cozinha industrial, mas já foi até maior em anos anteriores.





“Antes também era o responsável pela carne, mas hoje temos outro voluntário nesta parte, e cuidava do frango. Em casa todos já sabem: ceio com eles, mas no dia de Natal minha missão é aqui. Enquanto tiver uma pessoa com fome, estaremos nos doando”, destacou o terapeuta ocupacional e chef de uma loja especializada na sobremesa inglesa banoffe.



Publicidade





O Fraternidade Ajuda Cristã distribui toda a quarta-feira aproximadamente 150 marmitas nos bairros Santa Fé, Monte Cristo e Morro do Carrapato, na região leste, onde também é feito um trabalho de evangelização.





Foi num bate-papo há mais de quatro décadas que surgiu a ideia de fazer o almoço no dia de Natal.





“Vimos a necessidade das pessoas, muitos não tinham programação para este dia. Começou pequeno e foi criando corpo, com cada vez mais gente entrando e ajudando”, comentou Amauri, que coordena o grupo.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.