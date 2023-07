Guarda Municipal de Londrina completa 13 anos com demanda crescente de atribuições

Além da segurança dos prédios municipais, a GM (Guarda Municipal) é responsável pela Defesa Civil, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Pet, Patrulha Rural, fiscalização da soltura de fogos de artifício com barulho, animais de grande porte soltos, lei seca, trânsito, poluição sonora, verificação de fundos de vale e, mais recentemente, a supervisão da área central para evitar a presença de ambulantes irregulares.





A GM de Londrina completou no último dia cinco de julho 13 anos de história. A corporação nasceu com o objetivo, principal, de cuidar dos prédios públicos do município.

No entanto, em pouco mais de uma década foi agregando outras funções, conforme a carência da sociedade e da própria administração. Por outro lado, o contingente não acompanhou a crescente demanda, fazendo com que os agentes encontrassem outras formas para dar conta das inúmeras atribuições.





“Nesses 13 anos a guarda deu um salto muito grande, evidentemente, em todo o Brasil. No caso da nossa, avaliamos que ela contribuiu sobremaneira com as outras forças de segurança, gerando sensação de segurança no município”, destaca Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social, pasta a qual a guarda é subordinada.







