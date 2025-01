Guarda Municipal de Londrina dá início à Operação Choque de Ordem

A GML (Guarda Municipal de Londrina) iniciou a Operação Choque de Ordem na tarde desta sexta-feira (3), na região central.





Com o objetivo principal de oferecer mais segurança a todos que trabalham ou residem nessa área, foi intensificado o patrulhamento preventivo e motorizado no Calçadão e vias próximas, incluindo as ruas Sergipe e Benjamin Constant.



A operação conta com grande efetivo e unidades como o ônibus da Guarda Municipal Urbana Comunitária (GMUC), patrulhas de bicicleta (GBIKE), viaturas de trânsito (GTRAN), motos (GTAM) e a equipe especializada em patrulhamento estratégico (GEPE). A ação integrada conta, ainda, com apoio de viaturas da Polícia Militar.





O prefeito Tiago Amaral esteve no Calçadão para acompanhar o início da operação, anunciada na quinta-feira (2) por ele durante a primeira reunião oficial do secretariado municipal.

“O objetivo é garantir a segurança e a paz das famílias londrinenses, do cidadão, do trabalhador londrinense e dos que vivem nessa região central. O centro da cidade é a origem, o ponto de partida da nossa cidade, onde todas as famílias londrinenses se encontram para trabalhar ou por lazer. Aqui tem que ser um local exemplar, é preciso deixar claro a todo cidadão que Londrina é uma cidade onde as forças de segurança têm como prioridade a proteção das nossas famílias. E essa é uma operação integrada entre a GM e a Polícia Militar; agradeço ao comando da PM e seus oficiais, assim como cada guarda municipal, porque essa ação depende da integração de todos nós”, destacou.





Como apoio às equipes nas ruas, a Central de Monitoramento da GM dedicará uma estação exclusivamente para acompanhar a área central, garantindo atendimento contínuo por meio do revezamento de guardas municipais durante o turno.







