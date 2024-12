Guarda Municipal promove operação Londrina Natal Seguro

A Guarda Municipal promove a “Operação Londrina Natal Seguro”, uma iniciativa voltada para garantir a segurança das pessoas durante o movimentado período de compras de Natal.





A operação, que se estenderá até as festividades de fim de ano, traz uma série de ações integradas que buscam reforçar a presença da GM nas áreas de maior concentração de pessoas e fortalecer a relação com a comunidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A base móvel da GM está instalada estrategicamente no centro da cidade, no Calçadão, na esquina das avenidas Paraná e São Paulo. Este ponto servirá como referência para atendimentos imediatos, orientações e acolhimento à população.





As dezenas de câmeras de vigilância instaladas na região, e inclusive nos totens de vigilância, vão contar com reforço do monitoramento de pessoas e atitudes suspeitas que forem flagradas pelos guardas municipais que estão na Central de Comando e Controle da GM.

Publicidade





Além disso, viaturas da Guarda Municipal estarão em ronda constante, reforçando o patrulhamento tanto durante o dia quanto à noite, para aumentar a percepção de segurança e coibir atos ilícitos.





O serviço conta ainda com equipes em bicicletas e motos, garantindo uma mobilidade rápida e eficaz em áreas de difícil acesso ou com grande fluxo de pedestres, como nas praças públicas e outras regiões decoradas para o Natal.

Publicidade





PAPAI NOEL AZUL





Um destaque especial da operação é a participação do Papai Noel Azul, uma figura simbólica da Guarda Municipal, que vai interagir com a população durante as noites, de terça-feira (17) até 23 de dezembro.





O personagem, integrante do grupamento Escolar, estará presente com sua equipe tanto na região central quanto em outros pontos da cidade que receberam decoração natalina, promovendo a proximidade com as famílias e levando mensagens de segurança.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: