Guia para o calouro da UEL: veja o que a instituição oferece aos alunos

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferece uma grande quantidade de serviços para tornar a vivência estudantil mais agradável, segura e inesquecível em todos os espaços do campus. Se você está ingressando na instituição agora, confira o que ela oferece.







PORTAL DO ESTUDANTE

Antes de mais nada, o novo estudante deve confirmar sua matrícula. Isto deve ser feito até as 23h59 da próxima sexta-feira (11), no Portal do Estudante, um site que será visitado inúmeras vezes nos próximos anos. É bom explorá-lo e conhecer tudo o que ele contém e oferece. E reforçando: quem não confirmar a matrícula até esta sexta, perde a vaga no curso.







Outro site a ser bem explorado é o da Prograd (Pró-Reitoria de Graduação). É por lá, por exemplo, o acesso a ferramentas digitais como o Gmail, GSuite, Microsoft Office365 Education, acesso ao Wifi UEL e periódicos.





