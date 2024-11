Guitarrista Carvin Jones se apresenta em Londrina neste sábado

Para a satisfação do público, os palcos de Londrina estão no radar de músicos de carreira consolidada e de diferentes gêneros. No próximo sábado (9), o Espaço Villa Rica será ocupado pelo guitarrista norte-americano Carvin Jones, que irá rever o público de Londrina e região.





Seu primeiro show na cidade foi há oito anos e a expectativa é grande - tanto dos que o já assistiram, como dos admiradores que pretendem estrear o prestígio na primeira fila.

Reconhecido por BB King e Buddy Guy, o artista Carvin Jones traz para Londrina “Ultimate Guitar Experience of the Year", uma apresentação que o próprio bluesman promete que será no mínimo contagiante.





Em mais de três décadas de carreira, sua trajetória inclui a abertura de shows de Carlos Santana, Jeff Beck, Gary Moore, John Mayall, Albert Collins, Johnny Winter e Jimmy Vaughan - uma lista de respeito e que ganhou mais admiradores de seu trabalho.

CARVIN JONES, O SHOW





Jones encontrou um momento em sua agenda - dez dias antes de sua apresentação em Londrina - e contou à FOLHA um pouquinho sobre sua performance, seu retorno à cidade e a grande satisfação que sente em relação ao respeito que conquistou do público e até de artistas nos quais se espelhou.

Com shows agendados no Brasil, o guitarrista eleito pela Guitarist Magazine como um dos 50 maiores guitarristas de blues de todos os tempos, irá se apresentar em quatro cidades brasileiras. Em em Londrina no Espaço Villa Rica no dia 9, em São Paulo no House of Legends no dia 11, em Curitiba no Jokers no dia 12, em Florianópolis, no John Bull no dia 13..





Estar no Brasil para Jones é motivo de alegria. "Eu amo o Brasil porque as pessoas são felizes, a gastronomia é rica e o clima fantástico", declara-se. Bem humorado, quando questionado sobre o longo período distante de Londrina, Jones admite que oito anos é muito tempo. "Sim, prometo não ficar tanto tempo longe dessa a linda cidade dessa vez", sorri.

Interessado na cultura local e desenvolvimento da cidade, Carvin Jones afirma que está muito feliz por saber que sua apresentação será em um local que integra a revitalização do centro histórico de Londrina. "É um lugar lindo", disse admirado.





A estrela da noite adianta que sua performance será carregada de energia e deseja que todos divirtam-se muito porque esse é o seu propósito. Afinal, ama o que faz. Na ocasião, terá o prazer de compor o palco ao lado músicos de prestígio: Sara Delallo e Marco Aurélio Padovez tornarão a noite perfeita.

Motivado e com expectativa recíproca de rever o público, o artista é considerado cativante também pela sua interação com a plateia. Desce do palco, tira fotos, divide o microfone e coloca seus fãs nas alturas com o seu carisma e talento. Por detrás de tanta disposição, um verdadeiro atleta. Quando perguntando sobre o que faria se não fosse músico, é objetivo: "Eu amo basquete e teria sido um jogador profissional caso não fosse músico", diverte-se.





MINI BIOGRAFIA

Nascido em Lufkin, Jones atribui primeiramente a seu avô o gosto musical porque ainda muito menino ouvia B.B. King ao lado dele. Como autodidata, aos sete anos começou a dedilhar o violão que recebeu de presente da avó.





O artista ostenta ainda o feito de 330 apresentações ao vivo em um ano e começou a fazer turnês fora dos EUA em 1997 com uma primeira apresentação no Reino Unido. Sua popularidade europeia cresceu imediatamente e ele começou a fazer turnês por toda a Europa e, eventualmente, pela América do Sul também. Até o momento, ele se apresentou em mais de 37 países, como Canadá, Espanha, Portugal, Sérvia, Polônia, Itália, Reino Unido, Argentina, Brasil, Espanha, Holanda, Croácia e República Tcheca, entre outros.

SERVIÇO





Carvin Jones “Ultimate Guitar Experience of the Year!"

Quando: sábado (9), às 20 horas

Onde: Espaço Villa Rica Rua Piauí, 211, em Londrina

Valor: R$ 120 reais - Venda de ingressos no Sympla