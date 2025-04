Hemocentro de Londrina faz alerta sobre pessoas que vão ao local para testar doenças

O Hemocentro Regional de Londrina, anexo ao HU (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina), coleta cerca de 1,4 mil bolsas de sangue por mês. A quantidade atende as demandas transfusionais da rede pública do município e de outros hospitais públicos da 17ª Regional de Saúde, totalizando 23 instituições. Recentemente, o hospital emitiu um alerta de que o centro não deve ser utilizado como local para testagem de doenças, visto que, após o Carnaval, aumentam os questionamentos sobre exames.





O alerta reforça a importância da sinceridade durante a triagem clínica, momento de avaliação do estado de saúde do candidato à doação. “A janela imunológica é o período em que uma pessoa portadora de uma infecção transmissível pode ter exames negativos para ela. Geralmente ocorre nas primeiras semanas em que alguém contraiu uma infecção e ainda não desenvolveu anticorpos contra ela, pois a maioria dos testes para detectar infecções se baseia na detecção dos anticorpos específicos do paciente”, explica Ana Clara Spolador, assistente social do Hemocentro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Garantindo a segurança da unidade, Spolador disse que o alerta foi emitido para expandir as orientações, e não por conta de casos de transfusões contaminadas. “A ideia é mostrar à população a importância da sinceridade e doação de forma altruísta. No momento da triagem clínica é explicado a importância das perguntas, ali já trabalhamos de forma educativa”.





O Hemocentro divulgou uma lista com lugares em Londrina apropriados para testagem de doenças e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), incluindo qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), o CIDI (Centro Integrado de Doenças infecciosas) e CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento).





SERVIÇO





O Hemocentro fica em prédio anexo ao HU, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e sábado, das 8h às 17h30. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (43) 99115-3927. Aos sábados, para maior agilidade, os interessados devem fazer o agendamento online pelo site do Governo do Estado do Paraná.