Hemocentro enfrenta escassez de sangue AB

O Hemocentro Regional de Londrina, do HU-UEL, informa que o estoque do tipo sanguíneo AB negativo está em nível crítico e precisa de doação. A doação de todos os tipos é bem-vinda.





Quem doar vai contribuir com o atendimento do Hemocentro do HU, responsável pela distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para mais de 23 hospitais da região.





O doador deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50kg e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

O Hemocentro Regional de Londrina fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, ao lado da Maternidade do HU.



O atendimento é realizado de segunda a sexta- feira, das 8h às 18h00, e aos

sábados, das 8h às 17h00.





Para mais informações: 3371-2356.





