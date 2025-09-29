Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Solidariedade

Hemocentro enfrenta escassez de sangue AB-

Redação Bonde com Agência UEL
29 set 2025 às 17:06

Compartilhar notícia

Pixabay
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Hemocentro Regional de Londrina, do HU-UEL, informa que o estoque do tipo sanguíneo AB negativo está em nível crítico e precisa de doação. A doação de todos os tipos é bem-vinda.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Quem doar vai contribuir com o atendimento do Hemocentro do HU, responsável pela distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para mais de 23 hospitais da região.


O doador deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50kg e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

Publicidade


O Hemocentro Regional de Londrina fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, ao lado da Maternidade do HU.


O atendimento é realizado de segunda a sexta- feira, das 8h às 18h00, e aos
sábados, das 8h às 17h00.

Publicidade

Para mais informações: 3371-2356.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com Agência UEL.

HU UEL Hemocentro Doação de sangue Hemocentro do HU
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas