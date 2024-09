História de filha que luta para manter mãe longe das ruas na zona norte de Londrina emociona internet

Atualmente, ela está há seis anos sem usar qualquer tipo de entorpecente e é tratada no CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial 24h - III), localizado no Alto da Boa Vista (zona norte de Londrina). Para Ana, esse período "limpo" de sua mãe é uma conquista inexplicável. "Eu não a julgo por seus erros, apenas a amo incondicionalmente. Eu sempre falei que queria estar lá no lugar dela quando tinha o poder de decidir experimentar a droga. Eu seria forte por ela e não faria isso."

Infância difícil

"Ela sofreu muito, pois ele a agredia e abusava da minha irmã, que não era filha dele. Minha mãe conta que eu e minha irmã fomos feitas à força, por estupro. Com o passar do tempo, ela conseguiu sair da relação e fomos morar sozinhas. Ela começou a trabalhar de empregada doméstica e lutar pela nossa sobrevivência."

Inês teve uma infância difícil e sofreu maus-tratos, além de ter sido violentada aos 14 anos de idade. Teve dois filhos não assumidos pelos pais e, no terceiro relacionamento, sofreu violência doméstica, tendo que lidar com um marido usuário de drogas.

O primeiro contato com as drogas

Com a realidade se tornando insustentável, Ana não teve outra alternativa a não ser ligar para a sua avó paterna e pedir ajuda. A partir daí, foi morar com ela e deixou Inês com o companheiro.

"Fui com um travesseiro e um cobertor para o fundo de casa e, quando cheguei, quem estava lá com uma lata na mão agachada usando drogas era ela e o marido. Eu fiquei assustada, não sabia o que era aquilo. Tinha só 10 anos e não entendia, mas sabia que não era normal. Voltei para dentro e fiquei quietinha ali", recorda.

"Passado um tempo, minha mãe conseguiu um emprego na lavanderia do Hospital Evangélico, conseguiu um empréstimo e deu entrada em uma casa no Novo Horizonte (bairro da zona norte de Londrina). Pensei que tinha acabado o sofrimento dos abusos, mas lá começou outro sofrimento: o de vê-la usando drogas."

Durante esse período, Ana relata que foi morar com um casal de tios. Ela diz ter sofrido abusos sexuais enquanto estava longe da mãe. Um ano depois, voltou a conviver com Inês pensando que havia acabado o sofrimento, que, segundo ela, estava apenas começando.

"Um dia estávamos passando na frente de um bar quando avistamos um homem na rua com uma garrafa de pinga. Ela parou para falar de Deus para ele. Uma semana depois, ela o levou para a igreja e, quando me dei conta, ele já estava morando em casa. Foi tudo muito rápido. Ela achava que Deus ia tirar o vício dele."

O primeiro contato da ex-moradora de rua com as drogas aconteceu quando Ana tinha apenas 7 anos de idade. A jovem relembra que a sua mãe "caiu em uma armadinha" ao tentar ajudar um homem estranho na rua.





Inês passou mais de 14 anos na avenida Saul Elkind sobrevivendo da ajuda de pessoas estranhas. Ana ressalta que tentou resgatá-la várias vezes, mas todas as tentativas eram frustradas.







"Ela era agredida por outros moradores de rua, pelo marido e até por pessoas que ela mexia por causa da bebida e da droga. Na época, morando com a minha avó, eu era adolescente e as pessoas riam de mim, porque, quando eu a via na rua, eu parava para falar com ela, afinal era minha mãe."





Tentando deixar o passado para trás, a jovem e a sua avó saíram de Londrina e se mudaram para Joinville (SC). Com 15 anos, ela começou a fazer tratamento psiquiátrico por causa de uma depressão. Algum tempo depois, Inês foi procurar a filha na nova cidade





"Alguém pagou a passagem dela. Quando cheguei [na rodoviária], a minha mãe estava irreconhecível. Fazia cerca de um ano que eu não a via. Estava pesando uns 40 quilos. Chegou com a perna queimada e com a cabeça raspada por conta de uma sífilis que pegou nas ruas. Ela fazia sexo a troco de bebida e drogas", conta.







Tratada pela filha e pela ex-sogra, Inês se recuperou e depois de três meses pediu para ver o companheiro, que ainda estava em situação de rua. Ao chegar em Joinville, ele ofereceu drogas novamente a ela, acarretando em uma nova recaída.





Longe de Londrina, a jovem não deixou de insistir na recuperação da mãe. "Mesmo morando em Santa Catarina, eu ia para Londrina para vê-la e interná-la. Foram muitas tentativas, já que ela fugia. Aí fizeram a internação compulsória e ela está lá até hoje."