Hoftalon entrega óculos para alunos de escolas municipais da zona norte de Londrina

O Hoftalon, em parceria com a Ótica Diniz, fará a entrega de 65 óculos para alunos atendidos pelo projeto social ''Hoftalon nas Escolas'' durante o mês de novembro. A entrega irá ocorrer nesta sexta-feira (13), às 10h, para alunos da Escola Municipal Nara Manella. Os estudantes do Ensino Infantil e Fundamental foram diagnosticados com necessidade de uso de lentes e receberão os óculos gratuitamente. A unidade escolar fica na Rua Lázaro José Carias de Souza, 318, no Conjunto Semíramis Barros Braga, zona norte de Londrina.





De março a novembro deste ano, o projeto social Hoftalon nas Escolas, criado em 2006, atendeu gratuitamente 1.064 crianças com dificuldades de visão matriculadas no ensino infantil e fundamental dos municípios de Londrina, Cambé e Rolândia. Elas foram triadas pelos professores de mais de 100 unidades escolares, capacitados pelo Hoftalon.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Deste total, 558 tiveram indicação imediata para uso de óculos e 140 foram encaminhadas para avaliação de outras doenças oculares. Para realizar o diagnóstico de visão nas crianças, o Hoftalon leva até as escolas, nas várias regiões da cidade, uma estrutura completa com aparelhos e profissionais especializados entre médicos oftalmologistas, médicos residentes, assistente social, equipes de enfermagem e administrativa, e voluntários. As ações são realizadas aos sábados, em períodos de quatro a cinco horas.





PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS OCULARES

Publicidade





O projeto visa a identificar e prevenir a evolução de doenças oculares na infância como ambliopia, estrabismo, miopia, astigmatismo e hipermetropia. Além disso, orienta os pais sobre cuidados com a visão dos filhos e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. Na maioria dos atendimentos realizados, as famílias não sabem que as crianças precisam usar óculos.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, destacou a importância do projeto para as vidas das crianças atendidas. “Poder enxergar bem é fundamental para os alunos, pois permite que eles apresentem um melhor desempenho nos estudos e obtenham mais qualidade de vida. Essa parceria entre o Hoftalon e os professores da rede municipal é muito positiva, pois através dela os nossos docentes já conseguem identificar os alunos que possuem problemas na visão e fazem o encaminhamento para as ações de atendimento oftalmológico”, salientou.

Publicidade





Sobre o Hoftalon





O Hoftalon é reconhecido como um hospital de referência, sendo o maior prestador de serviços oftalmológicos no Paraná para pacientes do SUS, residentes em mais de 100 municípios. Para manter a estrutura e realizar melhorias contínuas no hospital, a instituição conta com programas de doações da comunidade pela Nota Paraná e pela Copel, por meio da conta de energia elétrica.





(Com informações de assessoria)





Leia também: