R$ 5 para entrar

Hoftalon organiza bazar solidário com produtos doados pela Polícia Federal

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 out 2025 às 16:46

Foto:Divulgação
O Hoftalon - Hospital de Olhos, instituição filantrópica referência em oftalmologia no Paraná - organizará no dia 11 de outubro, das 8h às 18h, o Bazar Hoftalon Solidário, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção e investimentos no hospital. O evento acontecerá na Unidade da Rua Souza Naves, 648. A entrada será solidária, com contribuição simbólica de R$ 5,00.


A ação contará com produtos doados pela Polícia Federal, provenientes de apreensões e agora destinados a finalidades sociais. Entre os itens disponíveis estão eletrônicos, roupas, brinquedos, perfumes, acessórios, entre outros, com preços acessíveis e grande variedade. Os produtos não possuem garantia ou devolução. 

O hospital atende pacientes de mais de 100 municípios do Norte do Paraná, sendo que 80% dos atendimentos são realizados via SUS (Sistema Único de Saúde). 


Serviço:

Bazar do Hoftalon

Dia 11 de outubro

Das 8h às 18h

Rua Souza Naves, 648

Hoftalon Polícia Federal PF Polícia Federal doação
