Hoftalon participa da campanha ‘De Olho nos Olhinhos’ neste sábado em Londrina

O Hoftalon (Hospital dos Olhos) participa neste próximo sábado (21), das 10h às 22h, da campanha ‘De Olho nos Olhinhos’ que será realizada no Catuaí Shopping. O evento contará com várias informações médicas, rodas de conversas, contação de histórias e apresentações musicais.





O objetivo é convidar pais e filhos para interagirem com o tema e receberem informações relevantes sobre o retinoblastoma, tema da campanha de conscientização idealizada pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin. Em 2021, a pequena Lua, filha do casal, recebeu o diagnóstico da doença.

No local uma equipe de médicos do Hoftalon irá fornecer orientações e alertas sobre os principais sintomas da doença junto com alunos de medicina da PUC (Pontifícia Universidade Católica) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) que farão parte do grupo de orientação sobre o diagnóstico da doença.





O evento terá também ações culturais para interação das famílias como o momento musical com a cantora regional Marina Fonseca; roda de conversa das famílias com Cloara Pinheiro, João Paulo Ribeiro de Sousa e Mariana Rodrigues Linhares; contação de histórias com Elis Blumer; e apresentação do Coro Pia e do Coro Infanto Juvenil da UEL, com teclado de Rosali Vigiao de Araujo e regência de Zuleika Pereira de Araujo. As crianças também poderão se divertir com a presença do Homem Aranha e Homem de Ferro.





SERVIÇO

Campanha de Olho nos Olhinhos

Sábado, 21 de setembro, das 10 às 22 horas

Corredor do Gelobel no Catuaí Shopping

Participação gratuíta