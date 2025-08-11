Homem é preso por posse irregular de arma de fogo em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 36 anos pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A captura aconteceu na sexta-feira (08) na zona norte de Londrina.





Conforme a delegada Luana Louzada, a ação aconteceu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em uma residência localizada na região dos 'Cinco Conjuntos'.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre .38 e 38 munições intactas de mesmo calibre. O homem é investigado por ameaçar a ex-esposa e a filha com arma de fogo em Apucarana.





“O caso foi registrado no dia 5 de agosto de 2025, quando a vítima procurou a Delegacia da Mulher de Apucarana. Na ocasião, foi instaurado inquérito policial e solicitados judicialmente os mandados, deferidos pelo Poder Judiciário da comarca”, explica o delegado.

Publicidade





Após o cumprimento das ordens judiciais, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, autuado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e, em seguida, levado ao sistema penitenciário.





DENÚNCIAS

Publicidade

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também:



