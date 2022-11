Homem fica em estado grave após carro invadir bar em Rolândia

Um homem de 43 anos, identificado como Marcos Alexandre Firmino, ficou em estado grave após ser atropelado dentro de um bar na Vila Oliveira, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite de domingo (13).





O acidente foi na esquina das ruas Antenor Ferri e Arthur Thomas e foi registrado por câmeras de segurança. O carro que invadiu o estabelecimento estava em alta velocidade e avançou a preferencial, sendo atingido por outro veículo. Os motoristas e os passageiros não se machucaram.



De acordo com o proprietário do bar, os clientes assistiram o jogo entre Internacional e Palmeiras e a grande maioria já havia dispersado.





“Na mesma mesa em que a vítima mais grave estava tinham umas seis pessoas, só que as outras tinham acabado de sair e ficaram os dois primos. O homem foi jogado para dentro do bar, foi triste de ver. Liguei para o Bombeiro, que chegou rápido. Todos que estavam no bar ficaram para ajudar as pessoas atingidas. ”, relatou José Osmar Zinho Longhin.







