Hospitais de Londrina abrem inscrições para residência médica em várias especialidades

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da ESPP (Escola de Saúde Pública do Paraná), abrirá inscrições para os Programas de Residência Médica entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro de 2025, até às 14h horas. As vagas são destinadas a médicos interessados em especializações em áreas estratégicas para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado.





O processo seletivo será conduzido pela AMP (Associação Médica do Paraná) e seguirá os critérios da CNRM/MEC (Comissão Nacional de Residência Médica). Todas as informações e o edital completo estão disponíveis no site da AMP.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destaca a relevância da formação médica vinculada aos hospitais do estado. “Estamos fortalecendo o papel das nossas unidades hospitalares como centros de ensino e formação. A residência médica nos permite qualificar novos profissionais para atuarem com excelência no SUS, em regiões que mais necessitam”, disse.





Confira os hospitais e especialidades com vagas disponíveis:

Hospital Anísio Figueiredo (Hospital da Zona Norte em Londrina) - Ao todo, serão duas vagas para Cirurgia Geral, com duração de três anos; três vagas para Clínica Médica, com duração de dois anos; seis vagas para Medicina de Família e Comunidade com duração de dois 2 anos; duas vagas para Ortopedia e Traumatologia, sendo uma delas reservada para o serviço militar, com duração de três anos.





E ainda, em fase de avaliação, a residência em Anestesiologia, que contará com duas vagas e três anos de duração.

Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade (Hospital da Zona Sul em Londrina - Três vagas de Clínica Médica, com duração de dois anos; quatro vagas de Pediatria com três anos de duração e duas vagas em Anestesiologia, com três anos de duração e ainda em processo de autorização.





Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (Piraquara) - Possui quatro vagas na especialidade de Dermatologia, com duração de três anos, e mais duas vagas em fase de avaliação. O processo de seleção será composto por duas fases: o exame escrito (objetivo) e a análise do currículo.

Hospital Regional do Litoral (Paranaguá) - Serão abertas duas vagas em Cirurgia Geral, com duração de três anos.





Hospital Adauto Botelho (Pinhais) - Para esta unidade são cinco vagas em Psiquiatria, com duração de três anos.

