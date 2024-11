Hospitais de Londrina recebem concertos natalinos na próxima semana

Os músicos das IV Oficinas Gratuitas de Música, sob a batuta do maestro Roney Marczak e da equipe de professores da Escola de Música Sol Maior, vão promover concertos gratuitos nos principais hospitais de Londrina.





Integrantes da orquestra e do coral estarão percorrendo os corredores, quartos e UTIs dos hospitais levando a música ao vivo apresentando os principais sucessos natalinos, como: Noite Feliz, Adeste Fidelis, Oh Pinheirinho de Natal, Jesus Alegria dos Homens, We Wish a Merry Christmas, White Christmas, A Paz, Então é Natal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os arranjos são dos professores Tania Vaz e Natanael Fonseca. Também serão apresentadas músicas inéditas compostas por Roney Marczak e Gonçalo Rebelato.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: