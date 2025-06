Hospital Evangélico fará 194 cirurgias ortopédicas após MP homologar TAC em Londrina

O HE (Hospital Evangélico) confirmou, na noite de terça=feira (24), que fará 194 cirurgias eletivas de ortopedia em Londrina após o MPPR (Ministério Público do Paraná) firmar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a instituição para a regularização do atendimento de saúde prestado pela entidade.





O TAC, firmado pela 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, foi homologado na última quarta-feira (18) pelo Conselho Superior do MPPR. O principal objetivo, segundo a promotora Susana Lacerda, é zerar a fila de espera para pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).





"O objetivo é zerar a fila de cirurgias eletivas de ortopedia do referido hospital, levando-se em conta que a referida associação recebeu a emenda parlamentar como incentivo à sua atividade. Então, o Ministério Público fez a sugestão de que a emenda parlamentar só fosse efetivamente endereçada à associação conforme a fila fosse andando, o que foi aceito pela entidade prontamente", disse a promotora.





De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Evangélico, o prazo estipulado para a execução total dos procedimentos é de até 12 meses e a liberação dos recursos destinados via emendas parlamentares ocorrerá de forma gradual, conforme o avanço das cirurgias. A nota emitida pela entidade ainda reforçou que o chamamento deve ocorrer em breve e que o HE "está preparado para cumprir o cronograma e colaborar com a redução da fila, reforçando seu compromisso com a qualidade e continuidade do atendimento de saúde".