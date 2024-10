Hospital Evangélico promove Simpósio de Cirurgia Robótica em Londrina

O 1º Simpósio de Cirurgia Robótica e Urologia será realizado na próxima segunda-feira (21) para médicos, residentes e profissionais de enfermagem. O evento é gratuito e vai trazer inovações na cirurgia robótica, com palestras de especialistas e demonstrações práticas.





O destaque do simpósio é o simulador de última geração para treinamento de cirurgias robóticas, o Robotix Mentor, que possibilita treinamento em realidade virtual com gráficos realistas sobre o comportamento do tecido anatômico.

Entre os temas que serão abordados estão: o impacto da cirurgia robótica na onco-urologia, o ato médico e a geração de valor e o simulador de cirurgia robótica. O Robotix recria o ambiente cirúrgico e possibilita o ensino para pessoas com diferentes níveis de conhecimento, desde residentes até profissionais mais experientes.





Os palestrantes são: Ricardo Brandina, que é urologista e pioneiro em cirurgia robótica; André Berger, líder Nacional de Urologia Grupo Oncoclinicas; Renato da Rocha Neto, especialista em inteligência de Mercado e elaboração de Proposta de Valor para negócios e como convidado Fernando Terziotti, urologista pelo Hospital Evangélico de Londrina.

Além de expandir o conhecimento na área, o simpósio oferece a possibilidade de networking com profissionais do segmento. O evento é promovido pelo Hospital Evangélico de Londrina e será realizado no Aurora Shopping, às 8h. Para participar é preciso se inscrever no site: https://saude.aebel.org.br/simposio-cirurgia-robotica#rd-section-jsc2ibrl





Serviço:

Evento: 1º Simpósio de Cirurgia Robótica e Urologia

Data: 21/10

Horário: 8h

Local: Aurora Shopping

Inscrições: https://saude.aebel.org.br/simposio-cirurgia-robotica#rd-section-jsc2ibrl