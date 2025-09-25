Pesquisar

Ampliação do atendimento

Hospital Universitário de Londrina inaugura nova unidade voltada a cirurgias eletivas

Redação Bonde com Agência UEL
25 set 2025 às 16:27

Foto: AC/HU
O Hospital Universitário da UEL (Univerdade Estadual de Londrina) inaugurou, nesta terça-feira (23), uma nova unidade de internação, destinada a pacientes de cirurgias eletivas. A nova Unidade conta com 17 leitos adultos, masculinos e femininos, e tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento, oferecendo mais conforto e organização para pacientes que passam por procedimentos de alta rotatividade, fortalecendo a qualidade assistencial do hospital.

 

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração a reitora da UEL, Marta Favaro; o vice-reitor, Airton Petris; a representante da 17ª Regional de Saúde, Ogle Bacchi; a superintendente do HU, Iara Secco; a vice-diretora do CCS, Carrie Galvan; a diretora de Enfermagem, Flávia Mendonça da Silva Oussaki; a diretora Clínica, Priscila Nader, além de chefes de Divisão e Departamento, docentes, servidores e membros da equipe de Internamento.

 

Durante a ocasião, a superintendente agradeceu os esforços de todos os envolvidos na ativação da nova Unidade, que será um importante reforço na assistência, auxiliando na redução das filas por cirurgias eletivas, e ressaltou a missão da instituição junto à população: “A nova Unidade melhora o nosso

serviço, a nossa vocação na assistência à saúde para continuar atuando com excelência nas frentes do SUS”, observa.

As cirurgias eletivas são procedimentos de alta rotatividade. Elas visam corrigir condições médicas, melhorar a qualidade de vida ou prevenir complicações futuras. São realizadas por agendamento, diferente das cirurgias de emergência, realizadas imediatamente. Ogle Bacchi exaltou o Hospital pela iniciativa, e pela reconhecida qualidade no atendimento do paciente cirúrgico, tornando-se um lugar de realização para estas pessoas.

A reitora agradeceu ao HU pelo empenho, ressaltou o compromisso da UEL com a população e o impacto que instituição promove em cada vida tocada por ela: “E que consigamos fortalecer este processo, todos nós, para que este trabalho continue a ser feito com a competência que vem sendo feito, porque nós vamos

continuar aprendendo e atingindo positivamente outras tantas milhares de vidas para além dessas que virão para cá serem atendidos nessa Unidade”, disse Marta Favaro.

 

Com a nova estrutura, o HU passa a otimizar o fluxo de internações e altas, reduzindo o tempo de espera para procedimentos cirúrgicos e garantindo maior eficiência na utilização dos leitos hospitalares. Isso contribui diretamente para a melhoria no atendimento à comunidade e no apoio às atividades de ensino e pesquisa.


Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com Agência UEL

Por Redação Bonde com Agência UEL.

Saúde Hospital Universitário Londrina Londrina Cirurgias eletivas HU UEL
