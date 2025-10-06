Pesquisar

Banco de Olhos

HU de Londrina registra a marca de 3 mil doações de córneas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
06 out 2025 às 15:10

Foto: Divulgação/Assessoria de Comunicação do HU
O Banco de Olhos Regional de Londrina, do HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) atingiu a marca de 3 mil doações de córneas. O número foi conquistado na última terça-feira (30), no mês em que é realizada a campanha Setembro Verde, de doação de órgãos.


Além disso, a CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante) do hospital foi reconhecida pela OPO (Organização de Procura de Órgãos) da Macrorregional Norte como referência no processo de doação.

Logo do Portal Bonde

Doação salva vidas


A marca de 3 mil doações de córnea é uma conquista significativa para o Banco de Olhos. “Estar nesse trabalho me permite poder testemunhar como uma doação pode transformar, restabelecer uma vida, a volta da visão e da qualidade de vida de tantas pessoas”, ressalta a responsável médica técnica do BOL, Ana Paula Oguido.

Segundo Oguido, cerca de 1.800 pessoas aguardam uma córnea no Paraná e mais de 32 mil no Brasil. “Cada doação é dar a oportunidade das famílias realizarem esse maior ato de amor, porque realmente doar um órgão ou tecido salva vida”, disse.


“A doação de córneas ilumina a vida de muitas pessoas e coroa o grandioso trabalho da equipe do BOL. É o momento, também de agradecer às famílias doadoras que possibilitaram a realização deste trabalho”, reforçou a superintendente do HU, Iara Secco.

Único público no Estado


O BOL, com 14 anos de atuação, é o único público no Estado integrando o SNT (Sistema Nacional de Transplantes), vem se consolidando como uma referência nacional. Abrange toda a Macrorregião Norte do Paraná, composta por 5 Regionais de Saúde: 16ª, Apucarana; 17ª, Londrina; 18ª, Cornélio Procópio; 19ª, Jacarezinho e 22ª Ivaiporã.

Reconhecimento


Ainda no último mês, o HU conquistou o 1º lugar em três categorias avaliadas pela OPO da Macrorregional Norte: “Hospital Notificador de Morte Encefálica no Estado do Paraná”, “Hospital com mais Doações de Órgãos e Tecidos em Doadores em Morte Encefálica da Macrorregional Norte”, e “Ausência de Escapes de Possíveis Doadores de Tecidos Oculares”, e além destas, ficou em segundo lugar em “Hospital com Coordenação CIHDOTT Presente nas 24H/dia na Condução de Processos de Morte Encefálica”. As premiações são referentes aos resultados de 2024.

Por trás desta conquista está o trabalho de uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e outros profissionais, que atuam em protocolos de ME (Morte Encefálica) e PCR (Parada Cardiorrespiratória), sempre dentro de parâmetros éticos e legais, garantindo acolhimento aos familiares e agilidade ao processo.


Para a coordenadora da CIHDOTT, Caroline Marchi, esta conquista é fruto do empenho e dedicação de cada membro da equipe e do apoio fundamental da Direção do Hospital. “O resultado é reflexo de um trabalho, que realizado com compromisso e humanidade pode transformar dor em esperança, e salvar muitas vidas”, disse.


No HU-UEL, em 2024 foram realizados 109 protocolos de morte encefálica, com 57 casos viáveis para doação e 40 efetivados, além de 17 recusas e 45 contraindicações. Já em 2025, até o momento, foram 60 notificações, resultando em 23 doações confirmadas.

(Com informações da Assessoria de Comunicação do HU/UEL)

Banco de olhos Doação de córnea Hospital Universitário HU Hospital Universitário Londrina Saúde Londrina
