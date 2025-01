Humorista de Londrina faz sucesso com sátiras sobre as 'peculiaridades' da cidade

Certamente, a humorista Evelyn Mayer, de 40 anos, já passou pela sua timeline alguma vez nos últimos meses. Com piadas ácidas e certeiras, a comediante da Zona Norte de Londrina faz cada vez mais sucesso nas redes sociais e se tornou viral no Instagram, onde conseguiu cerca de 120 mil seguidores em menos de um ano. Ela, que é doutora em Língua Portuguesa, decidiu "abandonar" as salas de aula e a vida em Londrina para alçar voo por meio do stand-up na capital paulista. A manobra - arriscada - foi concluída com sucesso e lhe rendeu uma aterrissagem em um terreno que hoje ela domina com maestria.





A carreira de Mayer no humor começou há 6 anos e meio. Ainda cursando o mestrado, ela viu em um anúncio no Facebook a oportunidade de contar as "histórias engraçadas" de sua vida. Começava ali, em 2018, o início do êxito da londrinense no stand-up.

"Vi uma postagem falando que haveria um show local. Estava escrito no flyer assim: 'se você tem uma história engraçada e quer contar, mande para a gente'. Eu mandei por e-mail a história do dia que eu fui com o meu filho ao mercado e, no caixa, ele pegou um pacote de camisinha [preservativo] e começou a gritar, dizendo que queria levar o chocolate a qualquer custo. Foi um vexame, mas o pessoal me chamou para contar essa história no palco", relembra.





Desde então, o talento da comediante foi sendo lapidado dia após dia até Londrina se tornar pequena para os seus sonhos. Há pouco mais de um ano, em 3 de janeiro de 2024, Mayer decidiu sair da sua cidade natal para se aventurar em São Paulo. Os shows, contados a dedo no município do interior do Paraná, foram multiplicados na maior megalópole da América Latina.

"Apesar de Londrina ter um espaço muito legal, eu não conseguia desenvolver mais como gostaria. Queria ter mais oportunidades e shows para fazer, e São Paulo é meio que a Meca do stand-up. Lá tem muitas oportunidades. Aqui [em São Paulo], a quantidade de shows que faço em uma semana eu fazia no mês inteiro em Londrina."





O município onde Mayer nasceu, no entanto, ainda tem espaço em seu microfone. Um dos seus sucessos mais recentes veio de um trecho em que ela fala sobre as peculiaridades de Londrina, seja por meio de notícias alarmantes que se tornaram assunto nacional ou dos estigmas políticos que também são uma vasta fonte de inspiração.

"Eu tenho um vídeo que vai bater 6 milhões de visualizações. Só neste mês, dois vídeos meus com piadas de Londrina bateram 1 milhão de visualizações cada um. Eu fiquei muito feliz, porque é um tema extremamente nichado e isso foi sensacional para mim", comemora Mayer.