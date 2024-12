Idosa morre ao ser atropelada por ônibus na zona Norte de Londrina

Uma idosa morreu ao ser atropelada por um ônibus no início da noite de quinta-feira (19) na zona Norte de Londrina.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação ocorreu por volta das 19h, na rua Jesuíno Caetano dos Santos.

A TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) informou, via assessoria de imprensa, que se tratava de um coletivo que fazia a Linha 412 - Hilda Mandarino, carro: 3094. Um Mercedes-Benz MarcoPolo Torino U.

Em nota, a empresa descreve como se deu a ocorrência. Confira a íntegra:





"A Grande Londrina lamenta, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo um de nossos veículos na Zona Norte, ontem à noite (19/12/2024), durante forte chuva, que resultou na morte da senhora Quitéria Ferreira da Silva.

Segundo relatos de passageiros que estavam dentro do ônibus no momento do acidente, após desembarcar, Quitéria ficou parada em frente a um veículo estacionado, o que impediu a motorista do ônibus de visualizá-la.

Quando o ônibus deixou o ponto, Quitéria atravessou na frente do veículo e foi atingida. A motorista da TCGL permaneceu no local e prestou toda assistência necessária.





A empresa está prestando total apoio aos familiares da senhora Quitéria Ferreira da Silva".