Idosas em instituições de Londrina receberão avaliação preventiva do câncer de mama

A Prefeitura de Londrina promove uma grande ação de prevenção do câncer de mama voltada às mulheres que estão nas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Ao todo, as 525 idosas que estão nas 31 ILPIs de Londrina passarão por exame clínico das mamas, destinado à identificação de alterações suspeitas.





Além disso, as mulheres que se enquadram na faixa etária da mamografia de rastreamento do Ministério da Saúde (entre 40 e 74 anos) e têm condições de locomoção terão o exame solicitado e agendado pelos profissionais de saúde da Prefeitura. Já aquelas com mais de 74 anos, que representam a maioria das institucionalizadas (cerca de 400 mulheres), terão as mamas examinadas e, caso seja identificada alguma alteração, também terão a mamografia agendada. O transporte para a realização dos exames será fornecido pela Secretaria de Saúde.

A iniciativa, chamada de Tour Rosa, é realizada por meio de uma parceria entre a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o Ambulatório de Mastologia do HC (Hospital do Câncer), a residência em Ginecologia do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e os alunos de Medicina da PUC (Pontifícia Universidade Católica). Também integra as ações do Outubro Rosa, lançado pela SMS na última sexta-feira (3), que visa estimular a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo de útero.





A ação teve início ontem (6), com a avaliação de 22 idosas de duas ILPIs, e prosseguirá até o final de outubro. As avaliações acontecem às segundas-feiras e as ILPIs são contatadas previamente para o agendamento.

A assessora técnica do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Katia Fermino, explicou que o agendamento das mulheres que se deslocarão para realizar a mamografia, e que são atendidas pela mesma ILPI, será feito para o mesmo dia e local. “Nós vamos estilizar uma das vans da Secretaria de Saúde, que buscará as idosas para a realização do exame, com tons de rosa e mensagens da campanha. As idosas serão acompanhadas por uma pessoa responsável da ILPI. Depois, as equipes avaliarão os resultados e, havendo alguma alteração, tomarão as condutas necessárias”, explicou.





A médica mastologista da equipe de Mastologia do HU/UEL, Beatriz Verenhitach, destacou que o projeto representa um marco no cuidado à saúde da mulher idosa em Londrina. “Durante as segundas-feiras de outubro, equipes de voluntários – médicos, enfermeiros e estudantes – visitam as Instituições de Longa Permanência do município para realizar exames clínicos das mamas nestas mulheres.

Aquelas que tiverem idade indicativa de rastreamento por mamografia pelo Ministério da Saúde e puderem se deslocar serão levadas para realizar mamografia. As que estão acima desta idade, ou não podem se deslocar, serão examinadas na própria instituição, pela equipe de saúde. O atendimento é feito com todo o respeito e privacidade e casos suspeitos são imediatamente encaminhados para a rede do SUS (Sistema Único de Saúde)”, enfatizou.



