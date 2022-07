Incêndio atinge supermercado na zona sul de Londrina nesta quinta-feira

Um incêndio atingiu o Super Muffato da avenida Madre Leônia Milito, na zona sul de Londrina, no final da tarde desta quinta-feira (7). As chamas começaram na parte dos fundos do estabelecimento. Tão logo foram constatadas, funcionários das lojas começaram a gritar para alertar os clientes. O alarme de incêndio foi acionado e foi solicitado a quem estava na loja a deixar as compras e a sair do estabelecimento. Duas pessoas receberam atendimento após inalar fumaça, mas não houve feridos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Em nota, a assessoria de imprensa do supermercado informou que "houve um pequeno incêndio na cozinha, que foi controlado inicialmente por colaboradores da CIPA até a chegada dos bombeiros, que fizeram a contenção total do foco. Neste turno há cerca de 150 colaboradores na loja, mas ninguém ficou ferido. O Grupo Muffato agradece seus colaboradores e o Corpo de Bombeiros pela cooperação. No momento a situação está controlada. A loja fica fechada até amanhã por questão de segurança e organização".