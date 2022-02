Incêndio de ônibus da TCGL em Londrina foi criminoso, aponta Criminalística

Após pouco mais de dois meses de trabalho, a Polícia Científica concluiu que o incêndio que destruiu 56 ônibus da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), no dia 15 de novembro do ano passado, foi criminoso. O resultado da apuração da Criminalística foi apresentado nesta quarta-feira (2) e já está em posse do 5ª Distrito Policial, responsável pela investigação do caso. Luciano Bucharles, chefe do Instituto de Criminalística de Londrina, não deu detalhes sobre o laudo elaborado pelo órgão, porém, destacou que a partir de agora a Polícia Civil irá avançar no inquérito com as informações técnicas.

“Toda ação humana é uma ação criminosa, porque coloca em risco o patrimônio e vidas de pessoas. O Código Penal estabelece que incêndios, tanto dolosos, ou seja, intencionais, quanto acidentais são crime. Então, como caracteriza que é uma ação humana, é uma ação que merece de investigação por parte da Polícia Civil. É o que vai acontecer agora”, explicou. “Os detalhes de como chegamos a essa conclusão não podemos divulgar, pois, pode atrapalhar a investigação da Polícia Civil”, justificou.



A Criminalística identificou que o fogo começou entre cinco ônibus que estavam no meio de outros veículos na garagem da empresa, na área central da cidade, e se espalhou rapidamente. Também foi constatado que as chamas tiveram início entre 17h31 e 17h51. Os peritos realizaram uma série de exames, como em documentos, histórico dos ônibus, de mídias, fiação elétrica e nos perímetros interno e externo da Grande Londrina.





