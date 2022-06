Incêndio no centro de Londrina deixa homem gravemente ferido

Um homem, de idade entre 30 a 40 anos, foi socorrido em um incêndio que destruiu um imóvel na rua Alagoas, região central de Londrina, na madrugada desta quarta-feira (29). A vítima estava em um dos cômodos que foi atingido pelas chamas e foi retirado do local com queimaduras de terceiro grau em várias regiões do corpo.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Ele recebeu os primeiros socorros na ambulância e foi encaminhado em estado grave ao CTQ (Centro de Tratamento de Queimados do HU (Hospital Universitário). De acordo com a assessoria do hospital, ele se encontra entubado e o estado de saúde é grave.



Continua depois da publicidade





As chamas começaram por volta das 5h e mobilizaram três caminhões do Corpo de Bombeiros. De acordo com a tenente Luana da Silva Pereira, comandante da operação, a vítima estava presa a uma grade em uma das janelas externas, de um cômodo ao fundo, no segundo pavimento da casa. “Esse homem pedia por socorro e nossa primeira atitude foi fazer um combate para diminuir a caloria e acessar a vítima”, disse.





A edificação era de alvenaria, mas todo o assoalho de piso do primeiro e segundo pavimentos era de madeira, assim como o forro. Apenas três cômodos ao fundo, que são de laje, foram preservados.





Continue lendo na Folha de Londrina.