Preparação para o fim de ano

Infraestruturas natalinas começam a ser montadas em Londrina nesta quarta

Redação Bonde com N.Com
16 out 2025 às 15:19

Foto: Divulgação
Iniciou nesta quarta-feira (15) o serviço de instalação das infraestruturas natalinas que irão decorar mais de 40 pontos de Londrina nos meses de novembro, dezembro e início de janeiro de 2026 para celebrar as festas de final de ano. O processo está a cargo da Londrina Iluminação S/A, empresa integrante do Comitê de Natal 2025, liderada pela Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).


São quase mil elementos decorativos de grande e médio porte da Prefeitura que foram 100% restaurados, com ampliação de aproximadamente 10% a mais de iluminação de LED, elevando a qualidade da decoração natalina de Londrina. Somente em cordões de LED, são mais de 52 quilômetros lineares de extensão com aproximadamente 861.700 unidades.

O início dos trabalhos decorativos no mês de outubro obedece ao cronograma da Prefeitura, que tem a previsão de inaugurar oficialmente as estruturas natalinas em novembro.


As equipes de operação da Londrina Iluminação S/A estão priorizando neste momento as instalações das estruturas maiores. Pela primeira vez, os trabalhos começaram pela zona norte, onde nesta quarta-feira foi finalizada a montagem da infraestrutura de um pinheiro de 18 metros na praça em frente ao CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) do conjunto Maria Cecília, próxima à Avenida Saul Elkind. Outros elementos também serão montados na principal avenida da região.

A infraestrutura de um outro pinheiro de 18 metros está sendo instalada na rotatória das avenidas Castello Branco com Maringá. Além dos espaços públicos localizados em todas as regiões da cidade e nos distritos rurais, essa primeira etapa da decoração também contemplará pontos turísticos do município, como o Calçadão, a Catedral Metropolitana, o lago Igapó e o Centro Cívico.

