InovACIL Hub vai conectar empreendedores em um espaço físico de inovação em Londrina

O InovAcil Hub é o mais novo projeto da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) para fomentar o empreendedorismo e as conexões dentro do ambiente de negócios em Londrina. Unindo empresas já consolidadas e startups que ainda dão os primeiros passos, o hub vai fomentar parcerias em um espaço físico de inovação.





O lançamento oficial do InovACIL Hub ocorreu nesta quinta-feira (16) durante no segundo e último dia da nova edição do Lidere+, evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Londrina. O novo projeto tem os objetivos são os mesmos do evento: conectar, inovar e fortalecer o empreendedorismo em toda a região de Londrina.

O diretor de Tecnologia e Inovação da Acil Ronaldo Couza explica que o trabalho já está em andamento, por meio do contato com empresas e startups, e deve seguir de maneira remota pelos próximos meses. A ‘cereja do bolo’ vem em janeiro, com um espaço físico dentro da Acil para aproximar ainda mais os empreendedores em busca de conexões, networking e oportunidades de negócio.





O local vai contar com espaços para coworking e vai conectado aos demais setores da associação, como as salas de reunião e o auditório. “A gente quer fazer essa integração”, afirma. Além disso, o hub vai estar localizado no coração de Londrina, que é o centro da cidade, e vem de encontro com os projetos de revitalização da região central por meio do Núcleo Novo Centro.

Segundo ele, o InovACIL Hub vai reunir empresas tradicionais e consolidadas e startups em desenvolvimento de qualquer segmento para gerar conexões, sendo que o grande objetivo é impulsionar a inovação em Londrina. O diretor aponta que as empresas vão poder contribuir com a solidez de mercado e expertise adquirida ao longo dos anos de atuação e, por outro lado, as startups vão trazer sua agilidade no cumprimento das demandas.





Ecossistema de invoção

Ao unir o melhor dos dois mundos, uma conexão é criada entre as partes dentro desse ecossistema de inovação. “Esses dois modelos podem atuar de forma complementar para promover o desenvolvimento, que é o nosso objetivo”, afirma. Para ele, a união representa um ‘ganha-ganha’ de todos os lados.





Couza afirma que a interação já existe, mas que o InovAcil Hub vem para aproximar ainda mais as empresas e startups, principalmente por meio de um espaço físico dentro da associação.

Na Acil, segundo o diretor, a expectativa é alta, sendo que já foram feitas reuniões com os empreendedores, mas que os pés estão grudados no chão para fazer com que as coisas aconteçam como devem ser. “Quem quiser se conectar e ter nosso apoio, entre em contato com a Acil. O nosso objetivo é conectar startups e empresas e trazer o desenvolvimento para a nossa cidade”, afirma.



