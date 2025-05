Inquérito da ADA, de Anne Moraes, volta à Polícia Civil após MP pedir perícia de materiais

A 20ª Promotoria de Justiça de Londrina devolveu para o 6° DP (Distrito Policial) o IP (Inquérito Policial) que apura possível crime ambiental e maus-tratos nas dependências da ADA (Associação Defensora dos Animais), que teve a vereadora Anne Moraes (PL) como presidente. Ela foi indiciada pelos crimes de poluição, maus-tratos e descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental. Somadas, as penas chegam a 13 anos de prisão.





Em dezembro de 2024, uma operação de fiscalização na entidade encontrou diversos animais enterrados irregularmente. Segundo o Ministério Público, também foi constatada as más condições sanitárias do local. Anne chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após pagar fiança de R$ 1,5 mil.





A promotora Révia Aparecida Peixoto de Paula Luna divulgou uma nota pública ressaltando que ainda faltam diligências no âmbito da investigação. É o caso das perícias dos celulares apreendidos em dezembro e dos restos mortais encontrados na ADA. Também deverá ser feita a análise da amostra de solo coletada pelo IAT (Instituto Água e Terra).

A FOLHA mostrou na última segunda-feira (5) que esse movimento do Ministério Público era esperado.

Quando a conclusão do inquérito veio à tona, Anne divulgou uma nota negando as acusações e dizendo que vai comprovar que não houve maus-tratos e crime ambiental na ADA. “O que existiu foi, sim, o abandono e descaso do poder público com a causa animal”, frisou.