Inscrições para cursos gratuitos do Clube das Mães Unidas terminam nesta quinta-feira

Os interessados em participar de algum dos cursos promovidos pelo Clube das Mães Unidas, entidade localizada na zona leste de Londrina, precisam se apressar.





O período das inscrições termina na próxima quinta-feira (29). Os cursos são gratuitos e variados, oportunizando a capacitação para áreas com foco no gerar renda.



Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos, escolaridade mínima de 4ª série; residir em Londrina e ter o CadÚnico (Cadastro Único do governo federal) atualizado, além de alguns critérios específicos descritos em alguns cursos.





A pré-inscrição pode ser feita on-line, acessando, no site, os links apontados para cada uma das atividades. Mas a inscrição será confirmada somente após a realização do atendimento presencial, que terá a data e horário informados após conclusão do preenchimento do formulário on-line.

Toda a programação, informações e critérios de participação estão disponíveis no site da organização .





