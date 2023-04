Inscrições para o Concurso de Gastronomia com Café estão abertas em Londrina

Estão abertas as incrições para Concurso de Gastronomia com Café, uma das ações da 11° Semana do Café que ocorre no Museu Histórico de Londrina.

Segundo Fernanda Correa, participante do Rotas do Café Paraná e uma das ornanizadoras, o Concurso tem como objetivo resgatar a história da cidade de Londrina, que já foi considerada a Capital Mundial do Café até meados de 1975.





"O café está presente na nossa cidade, como shopping Catuai (nome de uma variedade de café ), Estádio do Café, Cibe Teatro Ouro Verde, Hotel Bourbon, no Brasão de Londrina, no brasão do Londrina Esporte Clube, são representados por pés de café. E a Rota do Café Paraná, com os roteiros turísticos, traz esse resgate da história e da cultura cafeeira do Paraná. E ter um prato que irá representar nossa história." aponta Fernanda.





O concurso é uma parceria entre a Rota do Café Paraná e a Abrasel Londrina, com apoio do Senac e da Codel. As receitas terão como principal componente o café, e de preferência, cafés do Paraná. As categorias são Pratos Quentes e Confeitaria e as inscrições podem ser feitas até dia 30 de abril.