Inscrições para o desfile de 7 de Setembro em Londrina já estão abertas

A Prefeitura de Londrina abriu, nesta terça-feira (30), inscrições para instituições interessadas em participar do desfile de 7 de Setembro, realizado anualmente na Avenida Leste-Oeste, região central de Londrina.





A participação no evento é aberta a escolas londrinenses (públicas e privadas), bandas e fanfarras, forças de segurança e ONGs, entre outras entidades e instituições.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para efetuar a inscrição, um responsável pela instituição deve entrar no Portal da Prefeitura e clicar no banner “7 de Setembro - Inscrições”, que está localizado na página inicial do site . Depois, basta preencher o formulário on-line disponível na página, lendo atentamente as orientações.





Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de agosto. No dia 1º de setembro, as instituições selecionadas receberão um croqui com a ordem de desfile e seu local de concentração, além de orientações finais via e-mail.

Publicidade





ANIVERSÁRIO DE LONDRINA





A edição de 2024 do desfile celebrará não só o aniversário de 202 anos da Independência do Brasil, mas também os 90 de Londrina. A equipe organizadora prevê a participação de 5.000 pessoas desfilando.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: