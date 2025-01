Instalação de fibra ótica danifica galeria pluvial na zona leste de Londrina

Um problema no ramal de galeria pluvial da rua Santa Terezinha, cruzamento com avenida Theodoro Victorelli, zona leste, está sendo reparado pela Prefeitura de Londrina.





Nesta terça-feira (14), a SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) iniciou a atuação no local com equipe própria e maquinário para recompor a estrutura, reconectar a tubulação e corrigir uma erosão de pequeno porte surgida na pista na semana passada. As atividades, que começaram pela manhã e se estenderam no período da tarde, terão continuidade nesta semana, sem prazo de conclusão definido.

Ao verificar a abertura na pista, no dia 6 de janeiro, a SMOP cercou e sinalizou a área para garantir a segurança dos motoristas. Na segunda-feira (13) foram iniciados os serviços com o corte do pavimento existente, a fim de delimitar o trecho do quadrante a ser escavado.





Já com o início da sondagem do local, foi verificado um desvio na galeria pluvial, causado por uma instalação inadequada de cabos de fibra óptica feita por uma empresa de telefonia. A interferência alterou o alinhamento original da tubulação, causando o acúmulo de água no solo e consequente erosão no asfalto.





O local de intervenção das obras fica na rua Santa Terezinha, cruzando com a avenida Theodoro Victorelli, na pista onde os veículos trafegam descendo a partir da avenida Celso Garcia Cid. Os motoristas que passarem pelo local, durante os trabalhos da Prefeitura, devem ter atenção com a sinalização nas vias, já que parte do fluxo está ocorrendo em meia pista, sem bloqueios integrais.





